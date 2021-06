Plopsaland De Panne

Plopsaland organiseert voor het eerst nieuwjaarsfeest met attracties, entertainment en dj's

Oud en nieuw vieren kan dit jaar voor het eerst in Plopsaland De Panne. In het Vlaamse attractiepark vindt op vrijdag 31 december 2021 een exclusief avondevenement plaats, dat duurt van 18.30 tot 01.00 uur.



Plopsaland belooft "duizenden fonkelende lichtjes, betoverende attracties, hartverwarmend entertainment, fantastische dj-sets van onder andere Viktor Verhulst en Kobe Ilsen, tal van andere optredens en samen aftellen naar 2022 met een magisch vuurwerk".

Van 18.30 tot 22.00 uur zijn er verspreid over het park verschillende entertainmentacts. De attracties blijven open tot 23.00 uur. Dan begint een groot eindejaarsfeest op het entreeplein, dat toewerkt naar een vuurwerkspektakel om middernacht.



Voucher

Tickets kosten 45 euro. Dat is inclusief een voucher van 10 euro die vrij te besteden is in de restaurants en winkels. Plopsa-abonnees betalen 15 euro, ook inclusief de voucher van 10 euro.



Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een entreebewijs inclusief een all-you-can-eat-diner in Plopsa's nieuwe hotelrestaurant Le Grand Buffet. Daarvoor moet 145 euro afgerekend worden. Abonnementhouders zijn 105 euro per persoon kwijt.