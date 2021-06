Movie Park Germany

Video: zo werd de nieuwe achtbaan van Movie Park Germany gebouwd

Movie Park Germany laat zien hoe de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour tot stand is gekomen. In een YouTube-video van bijna vijf minuten wordt de bouw van de rollercoaster van begin tot eind in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor de decors en de multimediaproducties.



In Movie Park Studio Tour wordt een hoop gebruikgemaakt van videoschermen. Voor de filmpjes deed het Duitse pretpark een beroep op IMAmotion, een zusterbedrijf van muziekleverancier IMAscore. Er vonden onder meer opnames plaats in Studio 7, een leegstaand theater.

Movie Park Studio Tour draait om de Amerikaanse filmindustrie. De attractie bevat heel wat knipogen naar de geschiedenis van het park, dat 25 jaar geleden opende als Warner. Bros. Movie World.



Soundtrack

Voor het ontwerp was de Leisure Expert Group verantwoordelijk. P&P Projects verzorgde de decors. De achtbaan zelf komt uit de fabriek van Intamin. Het Budapest Philharmonic Orchestra werd opgetrommeld voor de soundtrack, inclusief een veertigkoppig koor.