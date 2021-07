Movie Park Germany

Nieuwe achtbaan Movie Park Germany brengt eerbetoon aan verdwenen attracties

De nieuwe achtbaan van Movie Park Germany is een feest der herkenning voor pretparkfans. Wie goed oplet, kan talloze verwijzingen ontdekken naar verdwenen en bestaande attracties in het Duitse pretpark. Daarmee brengt rollercoaster Movie Park Studio Tour een eerbetoon aan de bewogen geschiedenis van Movie Park.



"Je moet de attractie zeker meerdere keren doen om alles te kunnen zien", weet projectmanager Ingo de Haas van het Nederlandse bedrijf P&P Projects. De Brabantse firma was verantwoordelijk voor het vertalen van de ontwerpen naar de realiteit. P&P creëerde niet alleen de decors en de bewegende elementen, maar verzorgde ook de technische aspecten als audio, belichting en speciale effecten.

"We hebben een goede band met Movie Park", legt De Haas uit. "Zo waren we al betrokken bij de ontwikkeling van Ice Age Adventure in 2004, de attractie die eerder op deze plek te vinden was. Ook hebben we het volledige ontwerp geleverd voor achtbaan Van Helsing's Factory en het omliggende gebied. De maquette van Van Helsing die je in de wachtrij van de Studio Tour ziet, komt van ons."



Archieven

Die maquette is één van de vele voorbeelden van knipogen naar het verleden. Movie Park Studio Tour draait om een blik achter de schermen bij filmstudio's in Hollywood. Veel van de objecten in de attractie zijn echter niet afkomstig uit films, maar uit de archieven van Movie Park zelf.



De huidige en voormalige attracties van Movie Park Germany worden op die manier opgevoerd als films die in het verleden op het terrein zijn opgenomen. Een voorbeeld is waterbaan Bermuda Triangle - Alien Encounter uit 1996, waarvan ook een maquette te bewonderen is. En dat is slechts het begin.



Cop Car Chase

Drie filmposters in de ontvangstruimte zijn gebaseerd op de afgebroken achtbaan Cop Car Chase, houten achtbaan The Bandit en de Roxy-bioscoop. Op een bureau in de voorshow ligt een figuur uit wildwaterbaan The NeverEnding Story. In een kast staat een beeld van SpongeBob SquarePants. Werkkamers van productiemedewerkers hangen vol met historische ontwerpen uit het tijdperk van Warner Bros. Movie World. Daar staat ook een Batman-masker.



In één van de scènes is een animatronic uit de verdwenen darkride Gremlins Invasion verstopt. Wie goed oplet, ontdekt een Looney Tunes-figuur uit de oude boottocht Looney Tunes Adventure. Bij een draaiplatform vinden we de gevelletters van het voormalige Hollywood Film Museum en een poster van Van Helsing's Factory. In de passage bij de uitgang zijn nooit eerder gepubliceerde bouwfoto's en bouwtekeningen opgehangen.



Parades

Sommige verwijzingen zijn subtieler. Zo komen de kleuren van de achtbaantreinen overeen met de karretjes van de oude Studio Tour in het park. Kostuums die in sommige scènes gebruikt worden, zijn afkomstig uit parades. "We verwerken altijd wel easter eggs in een project, maar nog nooit waren dat er zo ontzettend veel", aldus De Haas. "Het was een uitdrukkelijke wens vanuit Movie Park, om de attractie zo interessant mogelijk te maken voor fans."



Niet alle elementen uit het verleden zijn echter bewaard gebleven. Zo was het oorspronkelijk de bedoeling om voor de eerste scène in de achtbaan filmblikken te gebruiken uit darkride Gremlins Invasion. "Movie Park hoopte dat die nog ergens zouden liggen, maar ze bleken weggegooid te zijn. Die moesten dus opnieuw ingekocht worden. Wij hebben ze vervolgens beplakt met grappige fictieve filmtitels."



Museum

Al met al is Movie Park Studio Tour niet alleen een achtbaan, maar ook een soort museum voor pretparkliefhebbers. "En een heleboel verwijzingen zijn nog niet eens gespot", zegt projectmanager De Haas. "Je moet ook echt een Movie Park-kenner zijn om alles thuis te kunnen brengen."