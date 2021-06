Disneyland Paris

Bijzondere aanbieding Disneyland Paris: kaartjes voor 35 euro

Disneyland Paris komt onverwachts met een uitzonderlijke aanbieding. Sommige bezoekers komen in aanmerking voor dagtickets voor slechts 35 euro. Dat is een stuk goedkoper dan het reguliere tarief van 119 euro.



De spotgoedkope entreebewijzen zijn bedoeld voor personen die in 2019 of 2020 al eens een bezoek brachten aan de Disney-parken. "Ben je tussen 1 januari 2019 en 29 oktober 2020 naar Disneyland Paris geweest?", staat in de voorwaarden. "Kom terug tot en met 30 september 2021 en koop een gedateerd ticket voor slechts 35 euro."

Vanwege de coronamaatregelen was Disneyland in 2020 dicht van 14 maart tot en met 14 juli en van 30 oktober tot en met het einde van het jaar.



Contactformulier

De actie, die overigens niet geldt voor abonnementhouders, wordt 'Terug naar de Magie' genoemd. Wie geïnteresseerd is, kan op de website van Disneyland Paris een contactformulier invullen. Daarin wordt gevraagd om de gewenste bezoekdatum, het aantal volwassenen en het aantal kinderen. De aanvraag moet minimaal dertig werkdagen vóór het bezoek worden verzonden.



Om te bewijzen dat men in 2019 of 2020 inderdaad al aanwezig was, moeten voor elke gast ook de oude entreebewijzen en betalingsbewijzen toegevoegd worden. "We nemen dan telefonisch contact met je op om je boeking definitief te maken", aldus Disney.