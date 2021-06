Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany opent nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour

Movie Park Germany heeft een nieuwe achtbaan: de Movie Park Studio Tour. Een enorme hal van 3800 vierkante meter is de afgelopen maanden omgetoverd tot een filmstudio met een rollercoaster. Die bestaat uit twee lanceringen, een draaiplatform en een gedeelte in de openlucht.



Bezoekers krijgen te horen dat regisseur Steven Thrillberg bezig is met het opnemen van maar liefst drie verschillende films: een rampenfilm, een racefilm en een monsterfilm. In de voorshow worden gasten welkom geheten door zijn assistent.

Al snel blijkt dat de rondleiding wordt overgenomen door een hysterische mascotte: een filmklapper die zich voorstelt als het Self Driving Automotive Motion System, kortweg Sam. Hij leidt passagiers langs twaalf verschillende scènes met verwijzingen naar de bekende blockbusters Twister, The Fast and the Furious en King Kong.



Treinen

Er wordt gebruikgemaakt van speciale effecten als rook en videoprojecties. Bovendien zijn de karretjes voorzien van geluidsboxen, met een soundtrack van het Budapest Philharmonic Orchestra. De coaster telt drie treinen met elk twaalf zitplaatsen.



De 532 meter lange familieachtbaan van fabrikant Intamin haalt een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Voor het project werd samengewerkt met de leveranciers P&P Projects, Leisure Expert Group en IMAscore.



Looney Tunes Adventure

De Movie Park Studio Tour is onderdeel van het nieuwe themadeel The Hollywood Studio Set, gelegen aan de rand van kindergebied Nickland. In het verleden werd de loods gebruikt voor bootjesdarkride Looney Tunes Adventure, opvolger Ice Age Adventure en loopspookhuis Wrong Turn.



Maandagavond vond de officiële opening plaats voor journalisten, fans en andere genodigden. Vanaf woensdag is de attractie toegankelijk voor iedereen. Het Duitse pretpark hanteert een minimale lengte van 1.10 meter.