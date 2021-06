Disneyland Paris

Disney-fan betaalt 663 euro voor één nacht in Marvel-hotel: dit is het uitzicht

Disneyland Paris heeft vanochtend de eerste gasten verwelkomd in het vernieuwde Hotel New York - The Art of Marvel. Niet iedereen is tevreden: een populaire fansite klaagt op social media over het uitzicht vanuit de hotelkamer. Dat is namelijk allesbehalve magisch.



Een lid van Disney-fansite ED92 kijkt uit over een terrein met bouwmateriaal en puin. De fan is met stomheid geslagen door de troosteloze aanblik. "Dit is ons 'magische' uitzicht vanuit onze kamer in het viersterrenhotel New York - The Art of Marvel, dat vanochtend officieel werd geopend", klaagt ED92.

"Wat kunnen we erover zeggen? We zijn sprakeloos." Het hotel is niet goedkoop. "We hebben 663 euro zeer goed besteed voor één nacht in een standaardkamer met halfpension...", verzucht de site sarcastisch.



Onacceptabel

Disney heeft nog geen reactie achtergelaten onder het bericht. Een hoop andere Disney-fans reageren verbijsterd. "Dit is volkomen onacceptabel", zegt iemand. "Ze hebben ruim de tijd gehad om de renovatie af te ronden en nog steeds is niet alles af?!", vraagt een ander zich af.



Eén van de Disney-liefhebbers stelt zich voor hoe reguliere bezoekers zouden reageren. "Stel je voor dat een gezin met een laag inkomen lang gespaard heeft voor een Disney-vakantie die je één keer in je leven maakt. Dit is een totale puinhoop."



Verbouwing

Het vernieuwde Marvel-hotel had eigenlijk al in juni 2020 af moeten zijn. Vanwege de coronacrisis werd de opening ruim een jaar uitgesteld. Het complex was sinds begin 2019 dicht voor een grote verbouwing.



Na het indienen van een klacht heeft de fan van ED92 een nieuwe kamer toegewezen gekregen. Die kijkt uit over het voorplein van het hotel, met terrasjes en bomen.