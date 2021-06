Beekse Bergen

Er komen toch geen windmolens bij Safaripark Beekse Bergen

Het plan om acht grote windturbines te bouwen rond Beekse Bergen gaat niet door. Dat heeft de gemeenteraad van Hilvarenbeek besloten. Het recreatieoord maakte zich ernstige zorgen over de komst van de molens.



Dirk Lips van eigenaar Libéma vreesde dat het windmolenpark Beekse Bergen de das om kon doen. Het dierenpark, evenemententerrein, speelpark en de vakantieparken trekken nu ongeveer een miljoen bezoekers per jaar. Omdat zulke enorme turbines de Afrikaanse uitstraling van het resort aantasten, zouden dat er volgens Lips substantieel minder worden.

Ook het dierenwelzijn was in het geding. Windmolens verhogen het risico op gedragsstoornissen en schrikreacties, zo waarschuwde Lips. Bovendien zouden vogels hun nestplaatsen niet meer in en uit kunnen.



Kilometer

Die zorgen zijn nu dus van tafel. De gemeenteraad staat alleen windmolens toe in een straal van 750 meter rond de snelweg A58. Ook moet er minimaal een kilometer afstand zitten tussen de turbines en woningen of bedrijven.