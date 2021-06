Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent Disney's Hotel New York - The Art of Marvel

Disneyland Paris huisvest het allereerste Marvel-hotel ter wereld. Gisteren vond de officiële opening plaats van Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Het themahotel uit 1992 was de afgelopen tweeënhalf jaar gesloten voor een enorme verbouwing. Alle ruimtes werden vernieuwd, waaronder de 561 kamers.



Tijdens de ingrijpende renovatie kreeg het viersterrenhotel een Marvel-thema. De focus ligt op kunstwerken van de Marvel-superhelden, zoals Iron Man, Thor, Black Panther en Captain America. De opening vond plaats in het bijzijn van Disneyland-directeur Natacha Rafalski, ambassadeur Giona Prevete en Spider-Man.

In het hotel zijn meer dan 350 verschillende kunstwerken te vinden, gebaseerd op zowel de Marvel-stripboeken als de Marvel-films. Er waren ruim 110 artiesten bij betrokken. Zo'n vijftig kunstwerken zijn speciaal voor het hotel gemaakt.



Tentoonstelling

Bovendien is er plek voor tijdelijke exposities. Daarvoor werd de The Jack Kirby Legacy Gallery opgezet. In die ruimte is ook een permanente tentoonstelling ingericht met eerbetoon aan de invloedrijke Amerikaanse stripauteur Jack Kirby.



Het complex omvat 471 standaardkamers, 65 luxe kamers en 25 suites. De twee restaurants heten Manhattan Restaurant en Downtown Restaurant. Iets drinken kan in de Skyline Bar en de Street Lounge.



Guardians of the Galaxy

Voor kinderen is er de Marvel Design Studio. Bij de Marvel Hero Photo Stations kunnen hotelgasten op de foto gaan in decors gebaseerd op Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, Iron Man, Ant-Man, Thor, Spider-Man en Doctor Strange. Spider-Man zelf laat zich geregeld zien bij meet-and-greet-locatie Super Hero Station.



Verder bestaat Hotel New York uit zwembad Metro Pool, souvenirwinkel New York Boutique, fitnessruimte Metro Health Club en Hero Training Zone, een buitensportlocatie van 420 vierkante meter.



Kroonluchter

De Skyline Bar werd vormgegeven als een wolkenkrabber met schermen die een uitzicht over New York simuleren. In het Manhattan Restaurant valt onmiddellijk een gigantische kroonluchter op, gebaseerd op de Marvel-wereld Asgard.



Directeur Rafalski noemt de opening van het hotel "een belangrijke stap in het volledig vernieuwen van het hotelaanbod" van Disneyland Paris. De volgende make-over staat alweer op de planning: de komende jaren wordt het Disneyland Hotel bij de ingang van het Disneyland Park aangepakt.