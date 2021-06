Walibi Belgium

Oeps: nieuwe Walibi-achtbaan Kondaa rijdt vogel aan

Vogels moeten goed oppassen bij de spectaculaire nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi Belgium. In een YouTube-video is te zien hoe een vogel wordt aangereden door een trein van de rollercoaster, waarna talloze veren door de lucht vliegen.



De beelden werden online gezet door YouTube-kanaal LiToCoasterCouple. "Het filmpje zat in onze originele Kondaa-video", vertelt de maker aan Looopings. "Het viel verschillende mensen op dat er een vogel geraakt werd, waarna we er een aparte clip van gemaakt hebben."

Of het dier de aanvaring met de mega coaster overleefd heeft, is niet duidelijk. Kondaa haalt een topsnelheid van 113 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste achtbaan in de Benelux.