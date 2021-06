Attractiepark Toverland

Auto's opengebroken op parkeerplaats Toverland: politie zoekt getuigen

Verschillende bezoekers van Toverland kregen zondagmiddag een onaangename verrassing. Op het parkeerterrein van het Limburgse attractiepark zijn vijf auto's opengebroken. Daarbij werden vijf navigatiesystemen gestolen, meldt een voorlichtster van de politie aan Looopings.



De diefstallen vonden plaats op de parkeerplaats van het pretpark en de bijbehorende camping. "Er is veel schade aangericht, want het waren ingebouwde navigatiesystemen", weet de woordvoerster. Men is dringend op zoek naar getuigen. "Het onderzoek loopt."

Volgens Toverland zijn er standaard al extra medewerkers aanwezig op de parkeerplaats, om inbraken te voorkomen. Bovendien is er camerabewaking. Toch konden één of meerdere criminelen toeslaan.



Ondersteunen

"Dat dit heeft kunnen plaatsvinden, ondanks alle maatregelen die we treffen ter voorkoming hiervan, vinden we natuurlijk erg vervelend", reageert een woordvoerster van het park. "We doen er alles aan om de politie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het onderzoek."



Er werden zondag meermaals kentekens omgeroepen in Toverland. Eén auto moest weggesleept worden. "Daar was het dashboard dusdanig beschadigd geraakt dat er niet meer op een veilige manier met de auto te rijden viel", aldus de politievoorlichtster.



Bevrijden

Een week eerder moest de politie ook al in actie komen bij de parkeerplaats van Toverland, toen om een hondje te bevrijden.