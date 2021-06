Walibi Belgium

Walibi Belgium is populair: op vier doordeweekse dagen uitverkocht

Walibi Belgium is deze week op vier achtereenvolgende doordeweekse dagen uitverkocht. Wie nog tickets wilde bestellen voor dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 of vrijdag 25 juni, komt bedrogen uit. Geen ander attractiepark in de Benelux heeft het momenteel zo druk.



Ook voor maandag 28 en dinsdag 29 juni is nog maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Waar komt al die belangstelling vandaan? "Onze nieuwe mega coaster Kondaa wekt heel veel nieuwsgierigheid", reageert de voorlichtster. "Bezoekers komen echt naar Walibi om de achtbaan te testen. We zijn daar superblij mee."



Snelste

Het attractiepark in Waver opende in mei de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. Kondaa, gelegen in een nieuw themagebied, is 50 meter hoog en 1200 meter lang. De topsnelheid bedraagt 113 kilometer per uur.



Wat ook meespeelt is het einde van de examenperiode voor Belgische jongeren. "Zij zoeken een leuke buitenactiviteit. En we hebben heel wat scholen die hun leerlingen een uitstap gunnen na dit bizarre schooljaar."



Actie

Aan het einde van het schooljaar is een speciale actie gekoppeld: Walibi verkoopt momenteel toegangskaarten voor 30 euro per stuk, onder de noemer School's Out. Die zijn geldig op doordeweekse dagen tussen 21 juni en 30 juni. De reguliere entreeprijs bedraagt dit jaar 41,50 euro.