Thorpe Park Resort

Ophef over 'discriminerende' mondkapjesregel in Engels pretpark

Het Engelse pretpark Thorpe Park ligt onder vuur vanwege een controversiële mondkapjesregel. Een vrouw beklaagt zich op Twitter dat haar dochter, die geen kapje hoeft te dragen, verplicht achterin de attracties moest zitten.



Bezoekers die uitgezonderd zijn van de mondkapjesplicht, bijvoorbeeld om medische redenen, mogen van Thorpe Park niet vooraan in de attracties plaatsnemen. Het park stelt dat deze regel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus via de lucht te beperken.

Ene Natasha reageert op Twitter furieus: "Wat denken jullie hiervan: mijn 18-jarige dochter, die geen mondkapje hoeft te dragen, moest achterin de attracties zitten. Gebeurde er jaren geleden niet iets soortgelijks in bussen?!"



Rosa Parks

Ze refereert daarmee aan de Amerikaanse stad Montgomery, waar mensen met een donkere huidskleur decennialang verplicht achterin de bus moesten reizen. Activiste Rosa Parks werd bekend toen ze in 1955 vooraan ging zitten en weigerde om op te staan voor een witte passagier. Dat leidde uiteindelijk tot afschaffing van de regel.



Natasha kan op enige bijval rekenen. "Dit is segregatie", schrijft iemand. "Je zou naar de rechter moeten stappen. Je kunt mensen niet zo discrimineren voor nutteloze mondkapjes die niet werken."



Boycotten

Sommige medestanders willen Thorpe Park zelfs boycotten om de regel. "Wij gaan er niet heen. Ik hou het bij lokale kermissen waar ze niet aan dit soort onzin doen. Ik zal andere mondkapjesvrije families ook op de hoogte stellen."



Veel mensen vinden echter dat Natasha te ver gaat met haar vergelijking. Thorpe Park benadrukt dat de eis alleen te maken heeft met de hygiëne. "Wie geen masker hoeft te dragen, kan nog steeds een ritje maken in alle attracties", staat in een verklaring. "Deze acceptabele aanpassing is alleen bedoeld om het besmettingsrisico te verkleinen."