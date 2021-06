Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland laat drone door Plopsa Hotel vliegen

Plopsaland De Panne heeft het nieuwe Plopsa Hotel op unieke wijze in beeld laten brengen: met behulp van een drone. In een korte video vliegt een drone door de lobby van het hotel, die is vormgegeven als een operazaal met bijhorende balkons.



Vervolgens duikt de camera één van de hotelkamers in, namelijk de themasuite van Piet Piraat. Daar is de drone te zien in een spiegel. Het filmpje van het gespecialiseerde bedrijf Take07, te vinden op Facebook en YouTube, duurt 52 seconden.

Het Plopsa Hotel opende op 7 mei. Eerder werkte Plopsa al met dezelfde partij samen voor een spectaculaire dronevideo van de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland.