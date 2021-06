Disneyland Paris

Captain America-acteur Chris Evans heeft verzoekje voor Disney na bezoek aan Disneyland Paris

Acteur Chris Evans, bekend als Captain America in de speelfilms van Marvel, was de afgelopen dagen te gast in Disneyland Paris. Op Twitter spreekt hij zijn waardering uit voor het Europese Disney-resort. Tegelijkertijd komt hij met een verzoekje.



Evans blijkt namelijk een groot fan te zijn van de overdekte Finding Nemo-achtbaan Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park. "Bedankt Disneyland Paris, we hebben een fantastische tijd gehad", zegt hij, gevolgd door: "Jullie moeten Crush's Coaster ook neerzetten in de Verenigde Staten!"

Crush's Coaster, geopend in 2007, is een spinning coaster in het donker. De baan werd gebouwd door de Duitse fabrikant Maurer Rides. Bezoekers nemen plaats in karretjes die zijn vormgegeven als een schildpadschild. De attractie werd ontworpen voor Disneyland Paris: in andere Disney-resorts ontbreekt de achtbaan.



Joe Russo

De Captain America-ster was niet de enige Marvel-bekendheid die deze week een bezoek bracht aan Disneyland. Ook regisseur Joe Russo liep er rond. "Het was een prachtige ervaring", meldt hij op Twitter. "Ik neem mijn kinderen al 23 jaar mee naar Disney-parken en Parijs ontbrak nog op het lijstje. Het stelde niet teleur!"



Russo is bekend van films als Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), and Avengers: Endgame (2019), die hij regisseerde met zijn broer Anthony.



Hotel New York

Morgen - maandag 21 juni - vindt de officiële opening plaats van het vernieuwde Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Na een grote verbouwing staat het viersterrenhotel in het teken van kunstwerken van de Marvel-superhelden.