Disneyland Paris presenteert ijsje in de vorm van lightsaber uit Star Wars

Disneyland Paris verkoopt een bijzonder ijsje voor fans van Star Wars. In het Disney-resort zijn nu Ola-ijsjes te vinden in de vorm van een lightsaber, het iconische wapen uit de Star Wars-films en -series.



Het gaat om Calippo-ijsjes die uit de kartonnen houder omhoog geduwd kunnen worden, als een lichtzwaard dat geactiveerd wordt. Lightsaber Ice smaakt naar blauwe bes.

Een Star Wars-ijsje kost 3,50 euro per stuk. De lekkernij is onder andere verkrijgbaar bij een kraampje in de buurt van vliegsimulator Star Tours: The Adventures Continue en restaurant Café Hyperion, naast achtbaan Hyperspace Mountain.