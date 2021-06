Kölner Zoo

Groot reuzenrad strijkt neer bij dierentuin van Keulen

Bezoekers van de Duitse dierentuin Kölner Zoo kunnen de beesten deze zomer ook van bovenaf bekijken. Voor de ingang van het park is een 55 meter hoog reuzenrad opgebouwd.



Het gaat om het Europa Rad van de exploitanten Kipp en Sohn. In de 42 gondels kunnen bezoekers genieten van het uitzicht over zowel de dierentuin als de stad Keulen. Bijzonder is dat reuzenrad klimaatneutraal wordt aangedreven met duurzaam opgewekte elektriciteit.

Het rad draait van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Op zondag is dat van 11.00 uur tot 20.00 uur. Volwassenen betalen 8 euro voor een ritje. Kinderen tot 12 jaar mogen voor 6 euro instappen. Op vertoon van hun kaartje krijgen ze respectievelijk 1,50 of 1 euro korting op de toegangsprijs van Kölner Zoo.



Museum

Het is nog niet bekend hoe lang het Europa Rad bij de dierentuin blijft staan. Vorig jaar was de attractie, die normaal over de kermissen reist, ook al te vinden in Keulen. Toen stond het rad lange tijd bij het Imhoff-Schokoladenmuseum.