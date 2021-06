Hansa-Park

Duits pretpark Hansa-Park start seizoen met nieuwe attracties en vernieuwd themagebied

Als één van de laatste attractieparken in Duitsland is ook Hansa-Park eindelijk weer geopend. Het Noord-Duitse pretpark startte het seizoen afgelopen vrijdag met twee nieuwe attracties en een vernieuwd themagebied. De attracties hadden eigenlijk al in 2020 af moeten zijn.



Vanwege de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op. Nu kon piratengedeelte Awildas Welt alsnog in gebruik genomen worden. In het gebied staan de waterbaan Awildas Abenteuerfahrt en de 11 meter hoge vrijevaltoren Awildas Ausguck, omringd door veel rotswerk.

De uitbreiding vervangt de verdwenen thrillride Die Glocke. Verder is themagebied Hanse in Europa vernieuwd, gelegen bij de ingang van het park. Er werden veertien nieuwe gevels neergezet, gebaseerd op bouwwerken in onder meer Krakau, Stockholm, Helsinki, Riga en Venetië.



Bouwfase

De eerste fase van het themadeel stamt uit 2008. Sindsdien is het gebied regelmatig uitgebreid met nieuwe huisjes. Dit jaar stond de achtste stap op de planning. Volgens Hansa-Park gaat het om "de grootste bouwfase tot nu toe".



Een hanze of hanza was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. "Ervaar hoe onze naam Hansa-Park jaar na jaar beter wordt gesymboliseerd, door gebouwen neer te zetten in traditioneel, kwalitatief vakmanschap met aandacht voor de kleinste details", laat het park weten.



Vloek

Een andere opvallende verandering dit seizoen is dat de naam van achtbaan Fluch von Novgorod ('Vloek van Novgorod') is gewijzigd in Flucht von Novgorod ('Ontsnapping uit Novgorod'). Die aanpassing is een eerbetoon aan het geloof, zo legde de directie eerder uit.