Disneyland Paris

Luchtfoto's brengen bouw van Marvel-themagebied Disneyland Paris in beeld

De werkzaamheden in het nieuwe Marvel-gedeelte van Disneyland Paris vorderen gestaag. Dat blijkt uit luchtfoto's van Twitter-accounts InsideDlpCastle en DLPicsou. In het Walt Disney Studios Park wordt gewerkt aan een themagebied met de naam Avengers Campus, dat in de loop van 2022 af moet zijn.



Door grote schuttingen zijn de vorderingen op de bouwplaats lastig zichtbaar voor bezoekers. Dankzij paratower Toy Soldiers Parachute Drop en luchtballon PanoraMagique in uitgaansgedeelte Disney Village kunnen fans toch een glimp opvangen van de ontwikkelingen.

Avengers Campus bestaat uit een interactieve Spider-Man-darkride, een Iron Man-lanceerachtbaan, verschillende eetgelegenheden en een meet-and-greet-locatie. De achtbaan staat er al sinds 2002, eerder met een ander thema.



Showarena

In het parkdeel, dat in het verleden Backlot werd genoemd, bevindt zich ook een showarena. Daar werd voorheen een stuntvoorstelling met auto's opgevoerd. Disney heeft nog niet bekendgemaakt wat er met die locatie gaat gebeuren. De decors en tribune staan er nog.