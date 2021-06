Walibi Holland

Werkzaamheden bij Merlin's Magic Castle in Walibi Holland

Walibi Holland heeft een steiger neergezet bij Merlin's Magic Castle. Een gedeelte van het 21 jaar oude kasteel brokkelde onlangs af. Daarom vinden er nu herstelwerkzaamheden plaats aan het exterieur.



Ondertussen is de attractie gewoon in gebruik. "Wat kleine stukken lieten los", meldt een woordvoerster aan Looopings. "Dat gedeelte is nu preventief verwijderd." Het is de bedoeling om de buitenmuur weer volledig in ere te herstellen, inclusief het schilderwerk.

Merlin's Magic Castle is een madhouse van de Nederlandse attractiebouwer Vekoma, geopend in 2000. Eind 2018 werd het gebouw voorzien van muurschilderingen van verschillende dieren. Het idee daarachter is dat het kasteel in een overwoekerd gebied ligt waar kunstenaars de dienst uitmaken.