Walibi Holland

Foto's: nog meer graffiti-kunstwerken in Walibi Holland

Walibi Holland kan kennelijk niet genoeg krijgen van graffiti. De afgelopen jaren werden meerdere plekken in het pretpark al onder handen genomen door graffiti-artiesten. Afgelopen week kwamen daar verschillende nieuwe schilderingen bij.



Waar de graffiti in Walibi tot nu toe onderdeel was van een bepaald thema in een afgebakend gebied, verschenen er nu willekeurige uitingen op willekeurige plekken. Een voorbeeld is een afbeelding van een doodgereden eenhoorn bij een spoorwegovergang.

Ook op een buitenmuur van het onlangs vernieuwde restaurant Haciënda is een eenhoorn geschilderd. Bij een grote scheur in de grond kwam Marvel-superheld Hulk tevoorschijn. Op een brug in themadeel Wilderness staan nu vissen en een octopus, terwijl een muurtje bij reuzenrad La Grande Roue is voorzien van klimmende ratten. Verder werden enkele houten paaltjes bekliederd.



Kunstwerken

Walibi Holland heeft de laatste jaren als doel om van het attractiepark een soort festivalterrein te maken. In plaats van klassieke pretparkthema's wordt er gekozen voor kleurrijke objecten, ludieke teksten en eigenaardige kunstwerken.



Het project, een initiatief van directeur Mascha van Till, kreeg de naam Festivalization. Sinds de start in 2018 zijn de gebieden Main Street, Wilderness, Speed Zone en Exotic vernieuwd, net als het hoofdgebouw van vakantiepark Walibi Village. Volgend jaar staat de Zero Zone op de planning, met waterbaan Crazy River.