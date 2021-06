Rembrandts Amsterdam

Video: bekende stemmen in nieuwe toeristische attractie Rembrandts Amsterdam

Een nieuwe toeristische attractie in Amsterdam heeft een beroep gedaan op verschillende bekende stemmen. Aan het Leidseplein opent vandaag de beleving Rembrandts Amsterdam. Bezoekers worden met behulp van videoprojecties en speciale effecten ondergedompeld in het Amsterdam van de zeventiende eeuw.



Voor het verhaal schakelden de initiatiefnemers enkele gerenommeerde stemacteurs in, waaronder Arnold Gelderman (83), Hein Boele (81) en Paul van Gorcum (87).

Gelderman is onder meer bekend als de Nederlandse stem van Scar in De Leeuwenkoning. Boele verzorgde stemmen voor bijvoorbeeld Harry Potter, Winnie de Poeh, DuckTales en Sesamstraat, maar we kennen hem ook als de verteller in de Efteling-attractie Villa Volta.



Baron 1898

Van Gorcum maakte furore als de Baron in Bassie & Adriaan, Zazoe in De Leeuwenkoning en Gargamel in De Smurfen, maar hij is ook de stem van Gustave Hooghmoed in de Efteling-achtbaan Baron 1898.



Een videoreportage van YouTube-kanaal Stemmen van Toen toont de stemacteurs in actie tijdens het opnemen van de scènes. Gelderman vertolkt daarbij Rembrandt van Rijn. Andere stemmen in Rembrandts Amsterdam zijn van actrice Ellen Parren en acteur Ricardo Blei.