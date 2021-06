Movie Park Germany

Movie Park Germany maakt openingsdatum van nieuwe achtbaan bekend

De poorten van de Movie Park Studios gaan op woensdag 23 juni open voor het grote publiek. Op die datum opent Movie Park Germany de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour. Dat heeft het Duitse pretpark vandaag bekendgemaakt.



In eerste instantie is er sprake van een 'soft opening'. Tijdens die testfase moeten bezoekers er rekening mee houden dat de attractie op elk moment gesloten kan worden vanwege technische problemen.

Journalisten, fans en andere genodigden mogen de rollercoaster op maandagavond 21 juni uitproberen, tijdens een speciale galapremière. Medewerkers van Movie Park konden afgelopen week al een ritje maken.



Nickland

Movie Park Studio Tour is onderdeel van het nieuwe themagebied The Hollywood Studio Set, aan de rand van kindergedeelte Nickland. Bezoekers betreden een Hollywood-filmstudio voor een achtbaanrit langs verschillende filmscènes. Er wordt gebruikgemaakt van lanceringen en een draaiplatform. De topsnelheid bedraagt zo'n 60 kilometer per uur.