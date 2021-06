Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris kunnen op de foto met Baby Yoda

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen dit jaar de kans om op de foto te gaan met Grogu, het populaire personage uit de Star Wars-serie The Mandalorian. Bij het Discoveryland Theatre, achter achtbaan Hyperspace Mountain, kunnen ze poseren voor een zogeheten Magic Shot.



Daarbij worden er digitale elementen toegevoegd aan een foto gemaakt door een Disney-fotograaf. In dit geval gaat het om het Star Wars-figuurtje. Hij verschijnt staand op een muurtje of zittend in zijn zwevende transportmiddel.

De foto's zijn te bekijken via Disney's digitale fotoservice PhotoPass.



The Child

Grogu lijkt op een jongere versie van Star Wars-karakter Yoda. Om die reden wordt hij door fans en media ook wel Baby Yoda genoemd. Het groene wezentje werd in eerste instantie geïntroduceerd als The Child.