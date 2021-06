Phantasialand

Phantasialand accepteert ook testuitslagen van testenvoortoegang.org

Nederlanders die een bezoek willen brengen aan Phantasialand, kunnen zich ook gratis laten testen in hun eigen land. Het Duitse pretpark eist van personen van 6 jaar en ouder een negatieve coronatest. Nu is er een oplossing voor Nederlanders die geen zin hebben om zich in Duitsland te laten testen op het coronavirus.



Het attractiepark accepteert namelijk ook testuitslagen van testenvoortoegang.org. Die website is in het leven geroepen voor Nederlandse dagattracties, horecagelegenheden en evenementen die werken met toegangstests. Alle Nederlanders kunnen gratis een testafspraak inplannen.

Het testresultaat wordt vervolgens per e-mail verstuurd. Voor Phantasialand is zo'n mailtje genoeg om toegang te krijgen tot het park. Een test mag niet ouder zijn dan 48 uur.



Tijdstip

"Het bestand kan op de telefoon getoond worden", meldt Phantasialand op social media. "Maar de mail met de uitslag volstaat ook." In zo'n bericht staat een voor- en achternaam, het tijdstip van de test en het testresultaat.



Bezoekers die al veertien dagen of langer volledig gevaccineerd zijn, hoeven zich niet te laten testen voor een dagje Phantasialand. Zij moeten wel een bewijs van vaccinatie kunnen laten zien.



Testcentrum

Wie bij de ingang van Phantasialand geen test- of vaccinatiebewijs kan tonen, kan zich ter plekke laten testen. In de evenementenlocatie STOCK's is daarvoor een testcentrum ingericht, dat dagelijks open is van 07.30 tot 14.00 uur. De capaciteit is beperkt. Voor Duitsers zijn de tests gratis, Nederlands moeten officieel 27,25 euro betalen. Zij kunnen bij de online registratie echter ook zonder problemen een kosteloze Duitse test selecteren.