Italiaans pretpark neemt nieuw spookhuis Holmes Hotel in gebruik

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Movieland kunnen dit seizoen een wandeling maken door een angstaanjagend hotel. Het bestaande Horror House uit 2003 is getransformeerd tot Holmes Hotel, gebaseerd op seriemoordenaar Henry Howard Holmes.



Hij opende tijdens de wereldtentoonstelling van 1893 zijn eigen hotel in Chicago. Het gebouw was specifiek ontworpen en gebouwd om er moorden in te kunnen plegen. Het is niet duidelijk hoeveel moorden Holmes in totaal gepleegd heeft, maar waarschijnlijk waren het er enkele honderden.

Wie de horrorattractie in Movieland binnen durft te stappen, komt oog in oog te staan met de legendarische moordenaar. "De gedetailleerde decors nemen je mee op een adembenemende reis naar het Chicago van de late negentiende eeuw", laat het park weten.



Wachtrij

De minimumleeftijd bedraagt 14 jaar. Op YouTube staan beelden van de wachtrij, waar het waargebeurde verhaal wordt uitgelegd, en de ontvangstruimte. In de rest van het haunted house mag niet gefilmd worden.