Mondkapjes vanaf 26 juni niet meer nodig in pretparken en dierentuinen

Bezoekers van Nederlandse pretparken en dierentuinen hoeven vanaf zaterdag 26 juni geen mondkapje meer te dragen. Dat heeft het kabinet besloten. Sinds 1 december vorig jaar is het dragen van een mondmasker verplicht in alle binnenlocaties, zoals overdekte attracties, souvenirwinkels, toiletgebouwen en restaurants.



Daar komt volgende week na ruim een half jaar verandering in, zo maakte demissionair premier Mark Rutte zojuist bekend tijdens een persconferentie over het verder versoepelen van de coronaregels.

Mondkapjes hoeven straks alleen nog op in het openbaar vervoer, op het vliegveld, in vliegtuigen en in het voortgezet onderwijs. Het is ook de bedoeling om mondkapjes te dragen in situaties waar anderhalve meter afstand tussen personen niet gegarandeerd kan worden.



Controles

Veel pretparkbezoekers namen de afgelopen weken al een voorschot op de versoepelingen door de mondkapjesregel te negeren. Een groot deel van het publiek draagt in overdekte locaties geen mondmasker meer. Er is bovendien nauwelijks meer sprake van controles door medewerkers.



Pretparken en dierentuinen in Nederland mogen sinds 19 mei weer bezoekers ontvangen. In eerste instantie waren alleen buitenattracties geopend. Sinds 5 juni zijn alle locaties toegankelijk. Toen konden ook musea en overdekte pretparken de poorten openen. Er wordt vanwege de afstandsregel nog wel gewerkt met een beperkte capaciteit.



Openingstijden

Eerder gold een maximum van één bezoeker per tien vierkante meter. Voortaan hanteert men maximaal één persoon per vijf vierkante meter. Vanaf 26 juni zijn er bovendien geen beperkingen meer als het gaat om openingstijden, groepsgroottes en alcoholverkoop.