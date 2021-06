Miniatur Wunderland Hamburg

Eigenaar Europa-Park opent virtualreality-attractie in Hamburg

In de Duitse stad Hamburg komt een vestiging te liggen van Yullbe, de nieuwe virtualreality-attractie van Europa-Park. Dat heeft Europa-Park-directeur Michael Mack vandaag bekendgemaakt. De eerste Yullbe-locatie opende afgelopen najaar naast Europa-Parks waterwereld Rulantica.



Voor de vestiging in Hamburg wordt samengewerkt met de gigantische overdekte miniatuurstad Miniatur Wunderland Hamburg. "Ik ben blij om eindelijk te kunnen aankondigingen dat onze volgende Yullbe-attractie in Hamburg komt te liggen", meldt Mack op Twitter.

"Samen met Miniatur Wunderland Hamburg realiseren we een fantastisch nieuw project." Yullbe wordt ontwikkeld door MackNeXT, de innovatieve tak van Europa-Park en huisleveranciers Mack Rides en MackMedia.



Modelspoorbaan

Miniatur Wunderland is 's werelds grootste modelspoorbaan, met een oppervlakte van bijna 1500 vierkante meter. De attractie bestaat uit negen verschillende gebieden met meer dan 260.000 miniatuurfiguren en duizenden bewegende treinen, auto's, schepen en vliegtuigen.



In Yullbe worden bezoekers met behulp van virtual reality meegenomen in een interactief verhaal. Ze dragen VR-headsets met een bril, een microfoon en een koptelefoon, speciale rugzakken met apparatuur en trackers op hun handen en voeten. Er zijn momenteel twee verschillende programma's beschikbaar, van tien of dertig minuten.