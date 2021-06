Bobbejaanland

Bobbejaanland verwijdert metershoog standbeeld

Bobbejaanland heeft een groot standbeeld in themagebied Land of Legends uit voorzorg verwijderd. Het metershoge gevaarte wordt geïnspecteerd en waar nodig verstevigd. Eerder deze week ging een ander decorstuk in het gebied kapot.



Door een enorme scheur viel een beeld van een watermonster om. Niemand raakte gewond. Om herhaling te voorkomen, onderneemt het Vlaamse pretpark nu stappen.

Het beeld dat nu weggehaald is, wordt de Guardian of Elements genoemd. Volgens het verhaal achter Land of Legends moet hij de vier natuurelementen bewaken: lucht, aarde, vuur en water. De beschermheer werd vormgegeven als een blonde man met in zijn ene hand een glazen bol en in zijn andere hand een gouden staf.



Filipijns

De decors in het parkdeel zijn geproduceerd door de Filipijnse firma Themebuilders. Het bedrijf was de afgelopen jaren ook actief voor onder meer Avonturenpark Hellendoorn, Toverland, Plopsaland De Panne en Holiday Park.