Lightwater Valley

Pretpark met langste achtbaan van Europa wordt verkocht

Het Engelse pretpark Lightwater Valley, waar de langste achtbaan van Europa te vinden is, wisselt van eigenaar. De firma Brighton Pier Group legt 5 miljoen pond (5,8 miljoen euro) neer voor het attractiepark in graafschap North Yorkshire.



Lightwater Valley was sinds 2017 onderdeel van Livingstone Leisure. Daarvoor werd het park geëxploiteerd door een bedrijf met de naam Ball Investments. Het attractiepark had veel last van de coronacrisis en de bijbehorende beperkingen en sluitingen.

Vorig jaar werd besloten om de 2268 meter lange houten rollercoaster The Ultimate dicht te houden. Het management zei te willen focussen op jonge bezoekers. Begin dit jaar maakte Lightwater Valley bekend dat vijf attracties het veld moesten ruimen, om dezelfde reden.



Attractie-aanbod

De nieuwe eigenaar gaat er naar eigen zeggen van uit dat de bezoekersaantallen en omzet snel weer op het oude niveau zitten, nu de coronaregels in Groot-Brittannië steeds verder versoepeld worden. Wat de verandering zal beteken voor het attractie-aanbod van het park, is afwachten. Voorlopig staat de recordbrekende achtbaan stil.



Brighton Pier Group exploiteert Brighton Palace Pier, een grote pier met kermisattracties in badplaats Brighton. Verder bezit de firma enkele bars en overdekte minigolflocaties verspreid over het Verenigd Koninkrijk.