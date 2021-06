Majaland Gdansk

Inwoners Poolse stad verbaasd en verontwaardigd vanwege bouw Plopsa-park

Inwoners van de Poolse stad Gdansk zijn niet blij met de komst van een Plopsa-pretpark. Hoewel de plannen al een jaar bekend waren, reageren veel buurtbewoners verrast. Mede vanwege de coronacrisis kwam er niemand af op een discussieavond. De bouw van het park, Majaland Gdansk, begint al in september.



Het nieuwe pretpark moet verrijzen in de wijk Osowa en beslaat ongeveer vijf hectare, waarvan één hectare bestemd is voor een overdekte hal. Critici vrezen voor een verkeersinfarct. Er zijn momenteel al veel files in dit deel van de stad en inwoners denken straks hun huis niet meer uit te kunnen. Ook zijn veel mensen bang voor parkeer- en geluidsoverlast.

De plannen voor Majaland Gdansk werden op 23 maart 2020 openbaar. Sommige inwoners zeggen dat ze toen, aan het begin van de coronacrisis, wel iets anders aan hun hoofd hadden. Bovendien namen veel mensen de plannen niet serieus. Er zouden in Gdansk wel vaker grote attracties worden aangekondigd, waar vervolgens nooit meer iemand iets van hoort.



Burgemeester

De komst van Majaland bleek wél menens. Inwoners van Gdansk konden het conceptplan van 17 augustus tot 14 september 2020 inzien. Op 3 september was er bovendien een openbare discussie over het pretpark. Daar is volgens burgemeester Aleksandra Dulkiewicz niemand op afgekomen.



Volgens tegenstanders is die discussieavond echter zo goed mogelijk stil gehouden. Ook zouden sommige mensen vanwege de pandemie thuis zijn gebleven, melden Poolse media.



Lawaai

Online spreken veel inwoners hun afschuw uit. Ene Agnieszka vreest voor veel herrie: "Velen van ons kozen deze locatie vanwege de rust en stilte hier. Het lawaai en het autoverkeer zullen zo groot zijn dat wonen in deze wijk een ware nachtmerrie wordt."



Omdat er afgelopen februari een bouwvergunning is verleend, kan de komst van Majaland Gdansk officieel niet meer tegengehouden worden. Toch willen inwoners op 24 juni in gesprek gaan met de gemeente. Die denkt overigens dat het met de verkeersoverlast wel zal meevallen. Het pretpark zou vooral in de weekenden bezoekers trekken. Ook investeert de Plopsa Group in de infrastructuur rond het park.



Warschau

Plopsa heeft grote plannen in Polen. Majaland Kownaty is al open. Ook in de hoofdstad Warschau en in de industriestad Katowice moeten dergelijk parken verrijzen.