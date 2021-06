DierenPark Amersfoort

Dierentuinen en attractieparken groeien naar elkaar toe, vertelt ontwerper

Hoe ontwerp je een dierentuin? Daarover gaat het in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Erik van Vliet, de hoofdontwerper van DierenPark Amersfoort, was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor talloze themagebieden en dierenverblijven. Hij vertelt wat de geheimen zijn van een goed verblijf.



Waar moet een verblijf zeker aan voldoen en wat zijn absolute missers? Het meest recente project van Van Vliet is een gebied voor brilberen, op de plek waar eerder bruine beren te vinden waren. De markante ontwerper paste verschillende trucjes toe om de dieren zo goed mogelijk in beeld te brengen én om kinderen en ouders bezig te houden.

Van Vliet noemt ook enkele verbeterpunten voor DierenPark Amersfoort. Verder praat hij uitgebreid over de toekomst van dierentuinen en attractieparken, die volgens hem steeds verder naar elkaar toe zullen groeien.



Darkride

Themaparken en dierenparken gebruiken tegenwoordig dezelfde middelen en technieken om verhalen te vertellen, constateert Van Vliet. Dat biedt mogelijkheden: zo filosofeert de ontwerper over de bouw van een darkride met animatronics in de dierentuin van Amersfoort.