Dolfinarium

PvdA Harderwijk vreest voor toekomst Dolfinarium: 'Eigenaar moet gaan investeren'

Als het Dolfinarium niet snel gaat investeren in de toekomst, komt het einde van het dierenpark in zicht. Dat verwacht fractievoorzitter Wilco Bos van de PvdA in Harderwijk. Het Dolfinarium ligt landelijk onder een vergrootglas sinds het management aankondigde twaalf dieren naar China te willen verplaatsen.



Daarmee moet meer ruimte gecreëerd worden voor de resterende dieren, om tegemoet te kunnen komen aan de wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn. Budget voor nieuwe verblijven en opknapbeurten is er niet.

Het Dolfinarium hoort bij de Spaanse groep Aspro Parks. "Wanneer de huidige eigenaar zo doorgaat, dan is het een aflopende zaak", vertelt Bos aan Looopings. "Men moet echt gaan investeren om te kunnen overleven."



Efteling

Aspro heeft de afgelopen jaren slechts mondjesmaat geld in het Dolfinarium gestoken, weet de politicus. "Daardoor is het park verouderd geraakt. Waar de Efteling tientallen miljoenen euro's in één attractie steekt, moet het Dolfinarium het doen met een paar ton voor waterglijbanen. Die verhoudingen kloppen niet."



PvdA'er Bos ziet twee mogelijke toekomstscenario's voor zich: verdergaan als waterpretpark met de focus op waterattracties in plaats van dieren, of de poorten sluiten.



Rendement

"Als waterpark, zonder circusachtige shows, kan het Dolfinarium mijns inziens een toekomst en een meerwaarde hebben. Maar ik vraag me af of de eigenaar daarvoor de portemonnee wil trekken. Dergelijke bedrijven investeren vaak alleen fors in parken waar een hoog rendement wordt verwacht. Sinds het park in Spaanse handen is, zie je dat het achterblijft. Dat is gewoon zonde."



Op de huidige koers verdergaan is in ieder geval geen optie, denkt de fractievoorzitter. "Dan is de exploitatie na verloop van tijd niet meer rendabel."



Vernieuwde boulevard

Zelf hoopt Bos vurig dat het Dolfinarium blijft bestaan. "Het Dolfinarium heeft Harderwijk landelijk op de kaart gezet. Het park ligt op een schitterende plek met veel aantrekkingskracht, aan een vernieuwde boulevard. Het heeft onze voorkeur om dat te kunnen behouden, maar we zijn natuurlijk volledig afhankelijk van wat het Dolfinarium doet."



Moet de gemeente dan geld in het park steken, zoals een collega-politicus in de Harderwijkse gemeenteraad onlangs suggereerde? "Absoluut niet. Mijn mond viel open van verbazing toen ik dat hoorde. Dan zouden wij in feite gemeenschapsgeld naar Spanje gaan brengen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."