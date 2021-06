Beekse Bergen

Foto's: enorme ravage na brand in Beekse Bergen

De grote brand in het vakantiepark van Beekse Bergen heeft een enorme ravage aangericht. Dat is te zien op beelden van Omroep Brabant. Het hoofdgebouw, waar onder meer een restaurant en een supermarkt gevestigd waren, is verworden tot een zwartgeblakerde puinhoop.



Door een gaslek brak gisterochtend brand uit in Restaurant Kaapstad. Het vuur sloeg vervolgens over naar de omliggende ruimtes. Al snel werd duidelijk dat het pand niet meer te redden viel. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden.

Er vielen geen gewonden. Puinruimers zijn dezelfde dag nog aan de slag gegaan om de restanten van het bouwwerk te slopen. Beekse Bergen hoopt vakantiegasten binnen enkele dagen vervangende faciliteiten te kunnen bieden. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.



Safari Resort

Tot die tijd kunnen gasten van het vakantiepark gebruikmaken van de faciliteiten van het Safari Resort, mits de capaciteit het toelaat. Vanwege de brand is er tijdelijk geen draadloos internet op het park. De stroomvoorzieningen zijn wel weer operationeel.



"De gasten zijn nooit in gevaar geweest", meldt Beekse Bergen in een verklaring. Dat geldt ook voor de dieren van het nabijgelegen Safaripark. Het dierenpark bleef tijdens de brand gewoon geopend, net als het aangrenzende pretpark Speelland.