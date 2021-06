Beekse Bergen

Gigantische brand in vakantiepark Beekse Bergen na gaslek

In het vakantiepark van Beekse Bergen is woensdagochtend een enorme brand uitgebroken. Het vuur ontstond door een gaslek aan de voorzijde van het hoofdgebouw van het park, waar onder meer een restaurant en een supermarkt zijn gevestigd. Al snel stond het volledige gebouw in lichterlaaie.



Het houten bouwwerk kan dan ook niet meer gered worden. "De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden", meldt de veiligheidsregio op social media. Op dit moment breidt de brand niet meer uit. "Water op vuur zorgt voor extra schadelijke stoffen."

Er zou rond 09.00 uur sprake zijn geweest van een steekvlam in Restaurant Kaapstad. De brandweer is met tientallen personen ter plaatse. Het aangrenzende zwembad zorgde voor een risicovolle situatie vanwege aanwezig chloor- en zwavelzuur. Inmiddels is de opslag met gevaarlijke stoffen veilig, aldus de veiligheidsregio.



Vakantiehuisjes

Voor zover bekend vielen er geen gewonden. Toen de brand uitbrak, was er niemand aanwezig. De vakantiehuisjes van Beekse Bergen worden niet ontruimd.



De rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien. Ook kwamen er meldingen van stankoverlast uit de omliggende plaatsen Goirle en Moergestel. Buurtbewoners wordt geadviseerd om uit de rook te blijven.



Dierenverblijven

Vorig jaar werd Beekse Bergen ook al getroffen door een brand. Toen was er sprake van brandstichting op het Safaripark. Tien dieren kwamen om het leven. Het gebouw dat nu in brand staat, ligt niet in de buurt van dierenverblijven.