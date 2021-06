Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen investeert in anti-ontsnappingssysteem bij bavianen

Voor de mantelbavianen in Wildlands Adventure Zoo Emmen is ontsnappen binnenkort vrijwel onmogelijk, zelfs bij menselijke fouten. Het dierenpark investeert in een systeem dat verzorgers dwingt om de deuren op slot te doen.



Daarover bericht Dagblad van het Noorden. Het zogeheten lockout tagout-systeem van fabrikant Unique Safety Products werkt met dubbele deuren en een sluis. Een slot kan pas open als het vorige vergrendeld is.

Daardoor zullen verzorgers nooit meer vergeten om het verblijf van de bavianen goed af te sluiten. Ze kunnen het gebouw dan immers zelf niet verlaten. Een soortgelijk systeem wordt gebruikt op gesloten afdelingen van verpleeghuizen, maar volgens Wildlands is het in de Nederlandse dierentuinwereld uniek.



Vangen

Het park kiest voor de bavianen omdat de groep uit maar liefst 120 exemplaren bestaat. In het geval van een ontsnapping zou het erg moeilijk zijn om ze allemaal te vangen. Als de ervaringen positief zijn, overweegt Wildlands het systeem ook bij andere soorten te installeren.