Duinrell

Uitbreiding voor overdekte speelhal Rick's Fun Factory in Duinrell

Duinrell heeft de overdekte speelplaats Rick's Fun Factory uitgebreid. Voorheen waren in het gebouw ernaast botsauto's te vinden. Toen die vorig jaar verhuisd werden naar een andere plek in het park, ontstond meer ruimte.



Op de oude locatie van de zogeheten Bumper Frogs is een minicarrousel neergezet. Ook de Swingwheels - éénpersoonskarretjes die vooruitkomen door heen en weer te bewegen - zijn hier nu te vinden. Voorheen stonden de Swingwheels buiten, waardoor ze niet gebruikt konden worden bij slecht weer.

Aan de muur is een enorme afbeelding zichtbaar met het logo van Rick's Fun Factory. Verder worden Duinrell-mascotte Rick de Kikker en zijn vrienden afgebeeld als stripfiguren, met tekstballonnetjes. Het bestaande overdekte speelparadijs, met speeltoestellen, luchtkussens en ballenbakken, bleef ongewijzigd.



Mad Mill

Eigenlijk had de wijziging vorig jaar al doorgevoerd moeten worden. Door de coronacrisis nam de verbouwing meer tijd in beslag dan gepland. De botsauto's liggen tegenwoordig achteraan het park, naast thrillride Mad Mill.