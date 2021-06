Duinrell

Duinrell vernieuwt souvenirwinkel: twee verschillende thema's

Eén van de shops in Duinrell is vernieuwd. Het Wassenaarse attractiepark heeft de winkel Souvenirs & Gifts een nieuw uiterlijk gegeven, met een aangepaste indeling.



Er werd gekozen voor twee verschillende thema's, vertelt een woordvoerster aan Looopings. De linkerzijde van de winkel draait om strandsferen. Het aanbod bestaat onder meer uit slippers, badkleding, strandlakens en waterspeelgoed.

De rechterkant van de souvenirwinkel staat in het teken van Holland. "Voor onze Duitse en Engelse vakantiegasten, die hier een typisch Hollands aandenken kunnen kopen", legt de voorlichtster uit. "Denk dan bijvoorbeeld aan kaassets of souvenirs in het thema Delfts blauw."



Kikkerrad

Souvenirs & Gifts ligt aan de Promenade van het pretpark, tussen de Duinrell Arcade en het Schaduwhuis. Dat is tegenover het Kikkerrad. Vanaf het hoogseizoen is de winkel dagelijks geopend, tot die tijd kunnen bezoekers er terecht in de weekenden.