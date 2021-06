Efteling

Efteling installeert mondkapjesautomaat in entreegebouw

Efteling-bezoekers die een mondkapje nodig hebben, kunnen daarvoor sinds deze week terecht in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Daar is een speciale automaat neergezet. Voor een mondmasker inclusief een desinfectiedoekje moet 2 euro afgerekend worden.



Betalen kan contactloos. Het gaat om een pilot, die waarschijnlijk geen lang leven beschoren is. Vandaag werd bekend dat het kabinet van plan is om de mondkapjesplicht voor overdekte locaties binnenkort af te schaffen.

Sinds 1 december vorig jaar moeten bezoekers van pretparken en dierentuinen een mondkapje dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Er wordt tegenwoordig vrij laks mee omgesprongen door zowel gasten als personeel.