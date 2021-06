Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris heropent Buzz Lightyear Laser Blast na enorme opknapbeurt

Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris ligt er weer pico bello bij na een grote opknapbeurt. De populaire interactieve darkride ging in januari 2020 dicht voor een renovatie. Die zou eigenlijk ruim een half jaar duren.



Vanwege de coronacrisis liepen de werkzaamheden veel vertraging op. Uiteindelijk was de attractie meer dan zeventien maanden dicht. In die periode zijn alle scènes, animatronics en speciale effecten vernieuwd. Het volledige decor werd opnieuw geverfd.

Ook de façade kreeg een ander uiterlijk. Het resultaat mag er zijn: de attractie uit 2006 is in zeer goede staat. Effecten die al geruime tijd niet meer werkten, werden in ere hersteld.



Emperor Zurg

Vanaf deze week kunnen bezoekers weer een ritje maken. De attractie, gebaseerd op actiefiguurtje Buzz Lightyear uit de bekende Toy Story-films, draait om het verslaan van de boosaardige Emperor Zurg. Passagiers kunnen punten verdienen door met laserpistolen op doelen te schieten.