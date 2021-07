Diergaarde Blijdorp

Nieuw seizoen Het Echte Leven in de Dierentuin speelt zich af in Blijdorp

Voor een nieuw seizoen van de tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin hebben de makers gekozen voor een andere locatie. De eerste twee reeksen van het populaire programma speelden zich af in Ouwehands Dierenpark Rhenen. In het derde seizoen worden de bewoners en medewerkers van Diergaarde Blijdorp gevolgd.



Zo wordt er ingezoomd op de beruchte zilverruggorilla Bokito, die in 2007 ontsnapte. Ook avonturen van bijvoorbeeld tapirs, neushoorns, olifanten, ezelspinguïns en komodovaranen komen voorbij. Ondertussen geven verzorgers commentaar.

Vorig jaar trok Het Echte Leven in de Dierentuin wekelijks ruim één miljoen kijkers. Een kerstspecial over een reuzenpandajong werd in december 2020 door zo'n 700.000 mensen bekeken.



NPO 1

De eerste aflevering vanuit het Rotterdamse dierenpark is op zaterdag 17 juli om 20.30 uur te zien op NPO 1. Net als voorheen is de productie in handen van omroep NTR en I Care Producties. Er zijn zes delen gemaakt.