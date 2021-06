Disneyland Paris

Telefoon leeg in Disneyland Paris? Batterijen te huur

Disneyland Paris komt met een nieuwe oplossing voor bezoekers met een lege mobiele telefoon. Er was al een gratis laadstation in horecacomplex Videopolis. Nu zijn er ook externe batterijen te huur.



Het huren van een powerbank kan bij speciale automaten van de firma Chargerent. Die zijn te vinden bij de ingang van het Disneyland Park - op Town Square en onder Main Street Station - en in Studio 1, de grote loods bij de entree van het Walt Disney Studios Park.

Bezoekers betalen 4 euro om een batterij twee uur lang te gebruiken. Wie de powerbank de hele dag wil houden, is 10 euro kwijt. Wanneer een batterij na afloop niet wordt teruggebracht, brengt het systeem automatisch 30 euro in rekening.



Reserveren

Mobieltjes worden steeds belangrijker in Disneyland Paris. In de officiële Disneyland-app is het mogelijk om wachttijden te bekijken en restaurants te reserveren. Het vorig jaar geïntroduceerde reserveringssysteem Standby Pass - momenteel niet actief - werkt eveneens via de app. Bovendien zijn er in coronatijd geen papieren plattegronden beschikbaar. Ook daarvoor dient de app gebruikt te worden.