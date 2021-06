ZOO Antwerpen

Video: ZOO Antwerpen verwelkomt alpaca's na vertrek dromedarissen

ZOO Antwerpen is een nieuwe bezienswaardigheid rijker. Sinds afgelopen vrijdag lopen er zeven alpaca's rond in het Belgische dierenpark. Dat zijn berglama’s uit Zuid-Amerika. Ze namen hun intrek in het oude verblijf van de dromedarissen.



De alpaca's zijn afkomstig uit ZOO Planckendael, dat net als ZOO Antwerpen wordt beheerd door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). Het gaat om een mannetje, Henry, en zes vrouwtjes: Louke, Sila, Naira, Qute, Mira en Peru.

De dromedarissen van ZOO Antwerpen zijn verhuisd naar een andere dierentuin. Daardoor liepen er in hun oude verblijf, dat uitkijkt op de leeuwen, alleen nog twee zwartkopschapen rond. De dierentuin verwacht dat de alpaca's voor veel meer leven in de brouwerij zullen zorgen.



Meer ruimte

ZOO Planckendael heeft nog twee lamasoorten over: vicuña's en guanaco's. Die laatste groep krijgt nu veel meer ruimte. Het oude perk van de alpaca’s wordt namelijk bij hun verblijf getrokken.