Efteling

Podcast: voormalig Efteling-techneut blikt terug op roemrijke carrière

In een ruim twee uur durende podcast haalt oud-Efteling-techneut Lex Lemmens (76) herinneringen op aan zijn intrigerende loopbaan. Als projectmanager en chef van de Technische Dienst heeft hij decennialang zijn stempel kunnen drukken op het attractiepark. Zo was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Python, de Piraña en Fata Morgana.



Verder stond Lemmens aan de wieg van onder meer het Spookslot, de Gondoletta, de Halve Maen, Carnaval Festival, Polka Marina en de Bob.

De bevlogen technicus werd onlangs geïnterviewd door Efteling-podcast Kleine Boodschap. Hij praat honderduit over pittige uitdagingen bij de bouw van nieuwe attracties en problemen die zich achter de schermen voordeden. De verhalen van Lemmens zitten boordevol humoristische anekdotes en fascinerende details, waar Efteling-liefhebbers hun vingers bij zullen aflikken.



Speciale effecten

Lemmens weet ook het één en ander te vertellen over Efteling-attracties die het levenslicht net níet hebben gezien. Verder onthult hij wat voor technische foefjes er gebruikt worden om speciale effecten in Efteling-attracties te laten werken.



Het Efteling-icoon heeft nog meer verhalen uit de oude doos. Die worden bewaard voor een tweede aflevering, waarin het onder andere zal gaan over de bouw van Droomvlucht, Vogel Rok en De Vliegende Hollander.