Duinrell

Duinrell overtrad coronaregels door EK-wedstrijden te tonen in de kroeg

Duinrell heeft zich niet aan de coronaregels gehouden door wedstrijden van het EK voetbal te vertonen in de kroeg. Het Wassenaarse attractiepark beschikt over een eigen café in horecacomplex Duinrell Plaza: de Duinrell Pub.



In Nederland is het vertonen van sportwedstrijden in de horeca nog verboden, als onderdeel van de coronaregels. "Wat we niet willen, dat gaan we ook echt helaas verbieden, is videoschermen bij cafés of restaurants binnen of buiten", vertelde demissionair premier Mark Rutte tijdens de laatste coronapersconferentie.

Toch konden Duinrell-gasten het Europees kampioenschap mannenvoetbal afgelopen weekend volgen in het café, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Ook de wedstrijd Nederland-Oekraïne werd er uitgezonden. De kroeg was op zaterdag en zondag open tot 22.00 uur.



Maximumcapaciteit

Het pretpark was zich eerder van geen kwaad bewust. "In onze Pub hingen altijd al televisies waarop we Duinrell-filmpjes en diverse sportwedstrijden laten zien", reageert de voorlichtster. "Verder geldt er natuurlijk een maximumcapaciteit."



Nadat Duinrell op de geldende landelijke regels gewezen werd, is besloten om voorlopig te stoppen met het vertonen van de wedstrijden. "We zijn op dit moment niet van plan om ermee door te gaan."