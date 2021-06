Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris brengt werkzaamheden bij beroemde attracties in beeld

Disneyland Paris geeft nog één laatste blik achter de schermen voordat de Disney-parken weer opengaan. Aan de vooravond van de heropening van het resort mogen fans meekijken met werkzaamheden bij Disneyland Railroad, Pirates of the Caribbean en het kasteel van Doornroosje.



Een YouTube-video brengt plekken in beeld die normaal gesproken verborgen blijven voor bezoekers, zoals de grote remise van de Disney-stoomtreinen. In Pirates of the Caribbean laten technici zien hoe de bewegende figuren geanimeerd worden.

Tijdens de maandenlange coronasluiting werden verschillende animatronics en speciale effecten in de bootjesdarkride vernieuwd, leggen medewerkers uit. Ook is er nieuwe verlichting toegevoegd.



Achtbanen

Verder wordt er ingezoomd op de grote verbouwing van Le Château de la Belle au Bois Dormant, het beroemde roze sprookjeskasteel in het Disneyland Park. De Franstalige video - met Engelse ondertitels - duurt bijna 24 minuten. Het vorige deel stond in het teken van de achtbanen Big Thunder Mountain en Hyperspace Mountain.



De langverwachte heropening van Disneyland Paris vindt plaats op donderdag 17 juni. Op dinsdag 15 en woensdag 16 juni gaan de parken alvast open voor abonnementhouders.