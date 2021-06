Bobbejaanland

Decorstuk van waterspeelplaats Bobbejaanland gescheurd

In Bobbejaanland heeft een groot decorstuk van een waterspeelplaats het gistermiddag begeven. Een opvallend beeld van een watermonster bij kinderspeelgebied Naiads Waters scheurde en viel daardoor om. Niemand raakte gewond.



De drakenkop kwam terecht op een kleiner beeld van een elf. Daarbij vouwde de bek van de draak zich per toeval om het hoofd van de elf heen.

Volgens een woordvoerster van het Vlaamse pretpark werd het incident waarschijnlijk veroorzaakt door klimmende kinderen. "We hebben gemerkt dat in deze periode van het jaar met veel schoolgaande jeugd de decorstukken heel vaak worden beklommen", zegt ze. "Daarvoor zijn de stukken natuurlijk niet gemaakt."



Themebuilders

Naiads Waters bevindt zich in themagebied Land of Legends, bij lanceerachtbaan Fury. De decors werden in 2019 opgeleverd door het Filipijnse bedrijf Themebuilders. "De constructie kon wel beter", geeft de voorlichtster toe.



Het gescheurde rekwisiet is weggehaald voor een opknapbeurt. "We gaan het decorstuk extra verstevigen en desnoods verder aanpassen", belooft de woordvoerster. Ook een ander groot beeld wordt op dezelfde manier onder handen genomen, om een herhaling te voorkomen.