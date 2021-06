Plopsa Indoor Hasselt

Plopsa presenteert allereerste Nijntje-attractie

Plopsa heeft sinds kort een heuse Nijntje-attractie. Eén van de attracties in het overdekte pretpark Plopsa Indoor Hasselt staat voortaan in het teken van het wereldberoemde konijn, bedacht door tekenaar Dick Bruna.



Het gaat om De Botsauto's, die al regelmatig van thema zijn gewisseld. Sinds de opening in 2005 draaide de attractie al om de merken Spring, Mega Mindy, Dobus en Bobo.

Nu kan er gebotst worden in een Nijntje-omgeving, met afbeeldingen van Nijntje-personages.



Meet-and-greets

Het is niet voor het eerst dat het bekende konijn zich laat zien in een Plopsa-park: in 2019 en 2020 vonden er al meet-and-greets plaats met Nijntje in Plopsa Indoor Hasselt en het Nederlandse zusterpark Plopsa Indoor Coevorden.