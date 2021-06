Efteling

Efteling sloopt rotsen bij De Indische Waterlelies

De Efteling is bezig met onderhoudswerkzaamheden bij De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos. Bij de ingang van het populaire sprookje werd een grote rotspartij gesloopt. De entree is daarom afgesloten voor publiek.



Het rotswerk was aan vervanging toe, bevestigt een woordvoeder aan Looopings. Voorlopig kunnen bezoekers het sprookje betreden via de uitgang. Daar is met behulp van hekken een tijdelijke wachtrij gecreëerd. In het voorjaar van 2019 zijn de rotsen bij de uitgang al vervangen.

De entree wordt de komende periode opnieuw opgebouwd, weet de voorlichter. Men kiest er dus niet voor om de opknapbeurt uit te stellen, zoals eerder gebeurde bij het gesloopte huisje van Vrouw Holle en de weggehaalde rotsen bij wildwaterbaan Piraña.