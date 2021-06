DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort verwijdert attractie twee jaar na de opening

DierenPark Amersfoort heeft besloten om een attractie al twee jaar na de opening weg te halen. De dierentuin verwijderde de in 2019 geopende rollglider De Ooievaart. Volgens een woordvoerder was de capaciteit in de praktijk niet hoog genoeg.



In De Ooievaart zweefden bezoekers in een tuigje langs de bomen en over de Afrikaanse savanne met giraffen en zebra's. De vlucht symboliseerde de trektocht die ooievaars elk jaar maken van Nederland naar Afrika, op zoek naar voedsel.

"Met de bezoekersaantallen die wij halen, bleek de capaciteit niet toereikend", vertelt een woordvoerder. Daarom is de baan weer afgebroken. Het omliggende gebied blijft bestaan. "We zijn bezig met de ontwikkeling van een meer educatieve invulling."



1 euro

Vanwege de beperkte capaciteit vroeg DierenPark Amersfoort 1 euro voor een vlucht. "We vinden het belangrijk om kinderen met doe-belevingen te betrekken bij de dieren", zei een voorlichtster bij de introductie in juli 2019.