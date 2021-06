Holiday Park

Vechtpartij in Duits Plopsa-pretpark: zeven gewonden

In het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park zijn afgelopen weekend twee groepen bezoekers met elkaar op de vuist gegaan. Eén man is in het ziekenhuis opgenomen met kneuzingen en een vermoedelijke hersenschudding. Zes anderen raakten lichtgewond.



Het gevecht begon toen een 36-jarig persoon een vrouw uit de andere groep aansprak. Er werd geschopt, geslagen en gebeten. De politie wist beide kampen uiteindelijk van elkaar te scheiden en heeft de betrokkenen uit het park gezet.

Ze worden strafrechtelijk vervolgd voor het wederzijds toebrengen van lichamelijk letsel, bedreiging en belediging.



Opvoeding

Vorig jaar raakten bij een vechtpartij in Holiday Park ook al dertien mensen gewond. De aanleiding was destijds een discussie over opvoeding.